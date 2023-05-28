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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Külliye’ye gidiyor! Balkon konuşması Külliye'de olacak

A Haber
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Giriş: 28.05.2023 19:35
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında Ankara'dan son gelişmeleri aktardı. Müderrisoğlu, Sayın Devlet Bahçeli’nin de Külliye’ye gitmesini bekliyoruz. Bu yönde bir davet geldiğine ilişkin az önce bir bilgi aldım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının Cumhur İttifakı olarak bir mesaj verme düşüncesi bence işin nezaketi ve siyasette bu yol yürüme açısından da önemli bir mesaj. Külliye’de olacak balkon konuşması. Külliye bu tarz kitlesel bir programa ilk kez 15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokrasi nöbetleri ve millet buluşması şeklinde açılmıştı. Bu ikinci olacak.” ifadelerini kullandı.

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