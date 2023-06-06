06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?

Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?

"Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatil günleri için detaylarını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?

"Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş ve bayram ikramiyelerinin de bayram öncesi ödeneceğini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Başkan Erdoğan, "Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı sonunda başlayacak Temmuz ayının ilk günü ile sona erecek.

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA