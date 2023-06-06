Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?

"Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş ve bayram ikramiyelerinin de bayram öncesi ödeneceğini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?