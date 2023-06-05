CHP'nin yeni MYK'sına fondaşları bile tepki gösterdi! Yılmaz Özdil: Guguk kuşu operasyonudur! Gaflet değil delalettir
Seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayarak tabanından büyük tepki toplayan Kemal Kılıçdaroğlu tüm MYK üyelerinin istifasını alarak yola devam etme kararı verdi. Kılıçdaroğlu bugün yeni MYK'sını duyururken açıklanan liste CHP'li isimlerin bile tepkisini çekti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil "CHP’nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, sorosçuları monte etmek, gözümüzün içine baka baka “guguk kuşu” operasyonudur. Gaflet değil, delalettir." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Özdil 2015 yılında Sözcü Gazetesi'nde yazdığı yazıda da guguk kuşu operasyonunun detaylarını aktarmıştı.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken arkasına PKK ve HDP desteğini almasına rağmen altılı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu büyük bir hezimet yaşadı.
İSTİFA ETMEDİ MÜCADELEYE DEVAM DEDİ
Bu gelişme sonrası tabanında büyük hayal kırıklığı yaratan Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken kendisini bayrak açan İmamoğlu gibi isimleri de susturdu.
Seçimlerden sonra istifası beklenen ancak "mücadeleye devam" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir yandan da yeni oluşum için kolları sıvarken tüm MYK üyelerinin istifasını aldı.
MYK'DAKi İSİMLER TARTIŞMA YARATTI
Bu gelişme sonrası yeni MYK'sı açıklanan CHP'de listeye konulan isimler büyük tartışma yarattı.
BAY KEMAL KOLTUĞA YAPIŞTI
Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı.
KURULTAY VE YEREL SEÇİM ÖNCESİ KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alan isimler:
1. GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
2. AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER
3. AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR
4. AYSU BANKOĞLU
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
5. BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER
6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
7. EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
8. FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
9. HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
10.LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
11. NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER
12. SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI
13. TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
14. YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
15. ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ
NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERDİ AMA...
Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadığı takdirde istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bilindiği gibi CHP yönetimi, seçim döneminde 40 bin trolle sosyal medyada yalan ve iftira dolu bir kampanya yürütmüştü.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyanın başına getirdiği Erdem'in de sicili temiz değil. Sosyal medyanın başına Erdem'in getirilmesi, "Sosyal medyanın başına başka bir trolbaşı getirmişler" yorumlarına neden oldu.
CHP DESTEKÇİSİ YILMAZ ÖZDİL'DEN BAY KEMAL'E: GAFLET DEĞİL DELALETTİR
CHP'nin açıkladığı yeni MYK listesini sosyal medya hesabından değerlendiren Yılmaz Özdil açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özdil "CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, sorosçuları monte etmek, gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu" operasyonudur. Gaflet değil, delalettir." dedi.
YILMAZ ÖZDİL CHP'NİN ELE GEÇİRİLİŞİNİ YILLAR ÖNCE YAZMIŞTI
Yılmaz Özdil, 5 Kasım 2015 tarihinde Sözcü gazetesindeki "Guguk Kuşu" başlıklı yazısında CHP'nin ele geçirildiğine yönelik bir yazı kaleme almıştı.
Özdil yazısında şunları kaydetmişti:
"Guguk kuşu.
En tehlikeli…
En sinsi kuş türüdür.
Gözüne kestirdiği yuvanın etrafında dolanır, saksağan yuvası, ispinoz yuvası, ötleğen yuvası fark etmez, yabancı türlerin yumurtlamasını, kuluçkaya yatmasını bekler, uygun zamanı kollar, hedef aldığı yuva boş bırakıldığında, anında gelir, kaşla göz arasında bir yumurtayı yuvadan atar, kendi yumurtasını onun yerine yerleştirir, pırrr, gider.
Yuvanın sahibi geri döner, kendi yumurtalarından birinin dışarı atıldığını, onun yerine kendisinden olmayan yumurtanın monte edildiğini fark etmez, kuluçkaya yatmaya devam eder.
Guguk yavrusu, kendisini oraya monte eden annesi kadar tehlikeli, annesi kadar sinsidir. Hangi yuvaya bırakılırsa bırakılsın, kabuğunu öbür yumurtalardan en az bir gün önce kırar, bir gün önce doğar.
Ve, doğar doğmaz…
Uygun zamanı kollar, yuva boş bırakıldığında, ittirir kaktırır, öbür yumurtaları yuvadan dışarı atar.
Böylece… Yuvanın gerçek evlatları imha edilir, guguk yavrusu kendisine ait olmayan yuvanın tek mirasçısı olur.
Kandırdığı, yuvasına yerleştiği ana'nın şefkatini, fedakarlığını, besleme, koruma kollama, büyütme içgüdüsünü sömürmeye başlar.
Vahametin farkında olmayan zavallı ana besler, besler, besler… Guguk yavrusu, kendisini besleyen ana'dan daha iri hale gelir.
Artık işi bitmiştir.
Yuvaya ihtiyacı kalmamıştır.
Ne yapar biliyor musunuz?
Yuvayı dağıtır.
Öyle gider.
Yeni CHP…
Guguk kuşudur.
Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk birinci defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… Yeni CHP'nin misyonu Yeni Türkiye'ci AKP'yi iktidarda tutmaktır.
Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, liboşları, cemaatçileri, soykırımcıları, tescilli ajanları, sorosçuları monte etmek… Gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu operasyonu"dur.
Gaflet değildir.
Dalalettir.
Alt kadrolardaki insanlar Mustafa Kemal Türkiyesi ve devrimlerini korumak için çırpınırken, Yeni CHP'nin tepesine paraşütle indirilenlerin amacı, partiyi partisizleştirmektir. Kimliksizleştirmektir.
"Ne yaparsak yapalım kazanamıyoruz" duygusunu, "yenilgiyi kanıksama" duygusunu, Atatürkçü seçmenin zihninde kökleştirmektir.
Üstelik tüm bunları… CHP'yi yuvası olarak bilenlerin, adeta ana şefkatiyle sahip çıkanların, sevgisini, fedakarlığını, sömürerek yapmaktır.
Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk ikinci defa,belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.
"Sen kim oluyorsun da, bize bunları söylüyorsun" diyenler olabilir… İzah edeyim.
Gençliğe Hitabe'den aldığım yetkiyle söylüyorum.
–
Tıpış tıpış değil…
Defolup gideceksiniz kardeşim!"
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