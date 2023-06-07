07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'un yeni valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul Valisi kim oldu son dakika?

İstanbul'un yeni valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul Valisi kim oldu son dakika?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
ABONE OL
İstanbul’un yeni valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul Valisi kim oldu son dakika?

İstanbul Valisi kim oldu?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, son dakika açıklması geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı görevini devralmasının üzerine İstanbul valisinin kim olacağı araştırılıyordu. İstanbul'un yeni valisi Davut Gül oldu. Peki, Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar...

İstanbul Valisi kim oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran tarihinde Çankaya Köşkü'nde yemin etmesinin ardından yeni kabine listesi açıklandı. Yeni İçişleri Bakanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı görevini devralmasının üzerine İstanbul valisinin kim olacağı araştırılıyordu. İstanbul'un yeni valisi Davut Gül oldu. Peki, Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar...

İSTANBUL VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı.

İSTANBUL'UN YENİ VALİSİ DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.
Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA