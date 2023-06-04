Pakistan Başbakanı Şerif’ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a davet

"TAM YERİNDE BİR DURUM"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına değinen Şerif, Başkan Erdoğan'ın ilerleme ve refah yolunda önderlik etmeye devam etmesinin tam yerinde bir durum olduğunu aktardı.

Şerif, bölgesel barışı teşvik etme çabaları, diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NE DAVET

Pakistan'ın Türkiye ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve çeşitli stratejik ortaklıkları geliştirme taahhüdünü yineleyen Şerif, Başkan Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'na davet etti.