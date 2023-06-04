Pakistan Başbakanı Şerif'ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a davet
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'na davet etti.
Başkan Erdoğan'ın, "Göreve Başlama Töreni"ne katılan Şerif, Pakistan hükümeti ve halkı adına Başkan Erdoğan'a, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla en içten tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi.
"DİKKAT ÇEKİCİ BAŞARI ÖRNEĞİ"
Şerif, Erdoğan'ın vizyoner liderliğini takdir ederek, Türkiye'nin son 20 yılda, her alanda attığı adımların en dikkat çekici başarı örneği olduğunu belirtti.
"TAM YERİNDE BİR DURUM"
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına değinen Şerif, Başkan Erdoğan'ın ilerleme ve refah yolunda önderlik etmeye devam etmesinin tam yerinde bir durum olduğunu aktardı.
Şerif, bölgesel barışı teşvik etme çabaları, diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NE DAVET
Pakistan'ın Türkiye ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve çeşitli stratejik ortaklıkları geliştirme taahhüdünü yineleyen Şerif, Başkan Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'na davet etti.
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