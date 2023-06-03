Başkan Erdoğan’ın yemin ve göreve başlama töreni dünya basınında! Basın ordusu eşlik etti...

İSPANYA: TÜRKİYE'DE EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN SİYASİ LİDERİ

İspanya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini, "Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha görev yapmak için yemin etti" başlığıyla duyurdu.

La Vanguardia gazetesi, "Erdoğan'ın çeyrek asra giden cumhurbaşkanlığında yeni bir dönem için yemin ettiğini" vurgulayarak, "Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara'da 21 cumhurbaşkanı ve 13 başbakanın katılımıyla görkemli bir yemin töreni yapıldı. Verilecek yemeğin ardından 2023 yılında 100. yılını dolduracak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi gidişatı hakkında ipuçları vermesi beklenen yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanması bekleniyor." diye yazdı.

İspanyol gazeteleri, "Erdoğan'ın, Türkiye'de en uzun süre görev yapan siyasi lideri olduğuna ve 3. kez cumhurbaşkanlığı görevi için yemin ettiğine" vurgu yaptı.