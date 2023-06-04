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Başkan Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında vefat edenlere taziye: Türkiye Hindistan’ın yanında

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Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan Hindistan’daki tren kazasında vefat edenlere taziye: Türkiye Hindistan’ın yanında

Başkan Erdoğan, "Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız." dedi. Öte yandan tren kazasında can kaybı 294’e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, kazaya ilişkin rapor hazırlanacak.

Hindistan'ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada can kaybı 294'e ulaştı.

Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.

"EN AĞIR CEZA VERİLECEK"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balasore Tren Kazası nedeniyle derin bir acı duyuyorum. Düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Ölenlerin ailelerinin kayıpları telafi edilemez ancak hükümet onlara yardım etmek için her yolu deneyecektir. Bu olay hükümet için çok ciddi, her türlü soruşturma için talimat verildi ve kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE HİNDİSTAN'IN YANINDA

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki tren kazasında vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." dedi.

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