Başkan Erdoğan’dan Hindistan’daki tren kazasında vefat edenlere taziye: Türkiye Hindistan’ın yanında

"EN AĞIR CEZA VERİLECEK"



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balasore Tren Kazası nedeniyle derin bir acı duyuyorum. Düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Ölenlerin ailelerinin kayıpları telafi edilemez ancak hükümet onlara yardım etmek için her yolu deneyecektir. Bu olay hükümet için çok ciddi, her türlü soruşturma için talimat verildi ve kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek" dedi.