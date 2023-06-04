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Başkan Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı! “Yine Reis Yeniden Reis”

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Başkan Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı! “Yine Reis Yeniden Reis”

Türkiye’den yükselen ve dünyada yankılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına “Yine Reis Yeniden Reis” sloganıyla taşındı. Sosyal medyadan hızla yayılan muazzam görüntü büyük beğeni topladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sınır tanımıyor.

28 Mayıs 2023'te bir kez daha milletin oyları ile Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a her kesimden büyük destek yağıyor.

DENİZDE "YİNE REİS YENİDEN REİS" PANKARTI

Türkiye'den yükselen ve dünyada yankılanan Başkan Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına dalgıç Onur Uygun tarafından "Yine Reis Yeniden Reis" sloganıyla taşındı.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Meşhur slogan ve meşhur pankartla sosyal medyadan hızla yayılan muazzam görüntü büyük beğeni topladı.

AVRUPA'YA BAŞKAN ERDOĞAN DAMGASI

Daha önce de pek çok kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan yazılı pankartlar Avrupa semalarında boy göstermişti.

Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı ERDOĞAN SEVGİSİ BU KEZ SUYUN ALTINA TAŞINDI

Hollanda’da gökyüzüne imza: Reis Erdoğan

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