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Hollanda'da gençlerden jest: Uçak "Reis Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla uçtu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Hollanda’da gençlerden jest: Uçak Reis Recep Tayyip Erdoğan yazılı pankartla uçtu

Hollanda'da 6 Türk gencin kiraladığı uçak, “Reis Recep Tayyip Erdoğan” yazılı pankartla Apeldoorn, Deventer ve Arnhem şehirlerinin semalarında uçtu.

Uçağı kiralayan gençlerden Mikail Ünal, fikrin kendisine ait olduğunu belirterek, "Toplam 4 saatlik uçuş gerçekleştirildi ve yaklaşık 1000 avro masraf oldu." dedi.

"BİZİ MEMNUN ETTİ"

Aslen Sivaslı olan ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Ünal, "Çok sayıda gurbetçi vatandaşın çeşitli sosyal medya mecralarında uçağın ve pankartın resimlerini, görüntülerini paylaştıklarını gördük. Bu, bizi memnun etti." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ, DEMOKRATİK, ÇOK GELİŞMİŞ"

Ünal, göçmenlerin Türkiye'deki seçimlerde polemik konusu olmasını eleştirerek, "Ülkemiz, demokratik ve çok gelişmiş. Bence bunları tartışmamalıyız. Daha çok ne icat edebiliriz, ne üretebiliriz, ülkemizi nasıl daha fazla geliştirebiliriz gibi tartışmalar yapsak daha farklı bir seviyeye geliriz." açıklamasını yaptı.

SEÇİM MESAJI

Hollanda'da Türkiye'deki seçimlerin yakından takip edildiğini belirten Ünal, bu seçimlerin çok sayıda ülkeyi ilgilendirdiğini ve bunun Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

(Fotoğrafta: Mikail Ünal)

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