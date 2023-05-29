15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden dünyaya anlamlı mesaj! Başkan Erdoğan'ın posteri böyle dalgalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen fotoğrafı, milliyetçi bir grup tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.
Türkiye dünyanın da yakından takip ettiği seçimlerde daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 12 seçim kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçti.
Gayriresmi sonuçlara Başkan Erdoğan'ın yeniden zafer kazanmasının ardından Cumhur İttifakı destekçileri sokaklara döküldü.
Başkan Erdoğan, Külliye'deki balkon konuşmasından dünyaya önemli mesajlar verirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir grup Erdoğan'ın posterini astı.
Başkan Erdoğan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen ve Twitter profil fotoğrafı yapıldıktan sonra ikon haline gelen fotoğrafının yanı sıra "Yine Reis Yeniden Reis" yazılı posteri de dalgalandı.
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