15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden dünyaya anlamlı mesaj! Başkan Erdoğan’ın posteri böyle dalgalandı

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.

Türkiye dünyanın da yakından takip ettiği seçimlerde daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 12 seçim kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçti.

Gayriresmi sonuçlara Başkan Erdoğan'ın yeniden zafer kazanmasının ardından Cumhur İttifakı destekçileri sokaklara döküldü.

Başkan Erdoğan, Külliye'deki balkon konuşmasından dünyaya önemli mesajlar verirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir grup Erdoğan'ın posterini astı.