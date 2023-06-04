Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş’a suç duyurusu…
CHP’li Mansur Yavaş’ın Başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu’nda tespit edilen, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde bulunduğu 7 milyar liralık usulsüzlük için suç duyurusunda bulundu. Yalçın’ın bir diğer iddiası ise belediyenin 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihale verdiği…
ABB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, 14 Mayıs seçimlerinde adayları Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanları sürgüne göndermişti…
BAŞKENTLİLER HİZMET BEKLİYOR!
Bunun üstüne, son dönemlerde Ankara'da yaşanan sağanak yağışlar sebebiyle vatandaşların hayatının olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki göstermişti.
Gündeme gelen birçok olay Başkentli vatandaşları artık gına getirmiş durumda… Ortaya atılan yeni bir iddia ise bu olanlara gölge düşürecek bir durum alıyor.
ABB'DE USULSÜZLÜK İDDİASI!
Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın belediyede usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.
Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.
MAZGALA PARA YOK! KONSERE PARA ÇOK
Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,
İptal edilen konser : 4.548.782 TL
Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL
Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.
"KEŞKE MAZGAL TEMİZLEMEYE DE BÜTÇE AYIRSAYDIN"
Konsere ayrılan paranın ortaya çıkmasının ardından ise Ankaralılar Mansur Yavaş'ı "Keşke mazgal temizleye de üç beş bin lira bütçe ayırsaydın başkan." cümleleriyle eleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
- EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- LGS 2023 PUAN HESAPLAMA ROBOTU! OBP nereden, nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
- MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...
- 4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR! MEB LGS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr!
- LGS 2023 soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. ve 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik, Fen Bilimleri...
- LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?
- LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?
- MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?