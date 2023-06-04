Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş’a suç duyurusu…

BAŞKENTLİLER HİZMET BEKLİYOR!

Bunun üstüne, son dönemlerde Ankara'da yaşanan sağanak yağışlar sebebiyle vatandaşların hayatının olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki göstermişti.

Gündeme gelen birçok olay Başkentli vatandaşları artık gına getirmiş durumda… Ortaya atılan yeni bir iddia ise bu olanlara gölge düşürecek bir durum alıyor.