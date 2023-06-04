05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş’a suç duyurusu…

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş’a suç duyurusu…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
ABONE OL
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş’a suç duyurusu…

CHP’li Mansur Yavaş’ın Başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu’nda tespit edilen, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde bulunduğu 7 milyar liralık usulsüzlük için suç duyurusunda bulundu. Yalçın’ın bir diğer iddiası ise belediyenin 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihale verdiği…

ABB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, 14 Mayıs seçimlerinde adayları Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanları sürgüne göndermişti…

BAŞKENTLİLER HİZMET BEKLİYOR!

Bunun üstüne, son dönemlerde Ankara'da yaşanan sağanak yağışlar sebebiyle vatandaşların hayatının olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki göstermişti.

Gündeme gelen birçok olay Başkentli vatandaşları artık gına getirmiş durumda… Ortaya atılan yeni bir iddia ise bu olanlara gölge düşürecek bir durum alıyor.

ABB'DE USULSÜZLÜK İDDİASI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın belediyede usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.

MAZGALA PARA YOK! KONSERE PARA ÇOK

Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,

İptal edilen konser : 4.548.782 TL

Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL

Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.

"KEŞKE MAZGAL TEMİZLEMEYE DE BÜTÇE AYIRSAYDIN"

Konsere ayrılan paranın ortaya çıkmasının ardından ise Ankaralılar Mansur Yavaş'ı "Keşke mazgal temizleye de üç beş bin lira bütçe ayırsaydın başkan." cümleleriyle eleştirdi.

Ankara her yağışta sel altında! ANKARA HER YAĞIŞTA SEL ALTINDA!
Ankara her yağışta sel altında!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA