İşte Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi! Başkan Erdoğan yeni A takımını açıkladı! Kabine'de sürpriz isimler...
28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından elde ettiği zafer sonrası bugün yemin eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabinesini canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olurken, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan getirildi. İşte isim isim Türkiye'nin yeni kabinesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini canlı yayında açıkladı.
"TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR"
Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir.
Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.
ESKİ KABİNE ÜYELERİNE TEŞEKKÜR
Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabinedeki yeni isimler...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanlığı
Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı
Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı
Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı
Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı
Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı
Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı
Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı
İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı
Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Abdülkadir Uraloğlu
"DEVİR TESLİM TÖRENİ PAZARTESİ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada "Milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de adalet alanında milletimizin adalete erişimini kolaylaştıracağız. Devir teslim töreni muhtemelen pazartesi günü olacak." ifadelerini kullandı.
ARTIK İŞE KOYULMA ZAMANI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e yaptığı açıklamada "Kabinemiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Artık işe koyulma zamanı" dedi.
İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ
Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Bu akşam yeni kabineyi açıklayacağım. Salı günü ilk kabine toplantısı var. Seçim gündemine takılıp kalamayız." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar nereli? İşte kariyeri...
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, mesleği nedir? İşte kariyeri...
- Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...
- Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin nereli? İşte kariyeri
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu nereli? İşte kariyeri...
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli? İşte kariyeri...
- Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- Milli Eğitim Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Milli Eğitim Bakanı kimdir, açıklandı mı? Mahmut Özer'in yerine gelen isim...
- Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Özhaseki ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- Milli Savunma Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Milli Savunma Bakanı kim olacak, açıklandı mı? Hulusi Akar'ın yerine gelen isim....