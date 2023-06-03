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İşte Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi! Başkan Erdoğan yeni A takımını açıkladı! Kabine'de sürpriz isimler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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İşte Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi! Başkan Erdoğan yeni A takımını açıkladı! Kabine’de sürpriz isimler...

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından elde ettiği zafer sonrası bugün yemin eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabinesini canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olurken, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan getirildi. İşte isim isim Türkiye'nin yeni kabinesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini canlı yayında açıkladı.

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"TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR"

Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir.

Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

ESKİ KABİNE ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabinedeki yeni isimler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı
Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı
Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı
Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı
Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı
Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı
Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı
Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı
Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı
İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı
Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Abdülkadir Uraloğlu

"DEVİR TESLİM TÖRENİ PAZARTESİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada "Milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de adalet alanında milletimizin adalete erişimini kolaylaştıracağız. Devir teslim töreni muhtemelen pazartesi günü olacak." ifadelerini kullandı.

ARTIK İŞE KOYULMA ZAMANI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e yaptığı açıklamada "Kabinemiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Artık işe koyulma zamanı" dedi.

İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Bu akşam yeni kabineyi açıklayacağım. Salı günü ilk kabine toplantısı var. Seçim gündemine takılıp kalamayız." ifadelerini kullanmıştı.

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