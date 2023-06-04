Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı görevi Vahit Kirişci'den devraldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törenle görevi Vahit Kirişci'den devraldı. İşte o anlar...

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