Başkan Erdoğan'dan törenin ardından ilk mesaj: Gayret bizden tevfik Allah'tan!
Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın katılımıyla birlikte gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah' mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın katıldığı "Göreve başlama Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan, gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN BİSMİLLAH"
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 3 Haziran yeni kabine listesi...
- Tarım ve Orman Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Kabinede Tarım ve Orman Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 3 Haziran yeni kabine listesi...
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 3 Haziran yeni kabine listesi...
- Ticaret Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Kabinede Ticaret Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 3 Haziran yeni kabine listesi...
- 2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...
- 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi?
- Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...
- YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
- 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban kesim bedeli bu yıl ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...
- Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...
- Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...
- Başkan Erdoğan MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda? 3 Haziran 2023 TBMM TV canlı yayın!