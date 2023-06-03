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Başkan Erdoğan'dan törenin ardından ilk mesaj: Gayret bizden tevfik Allah'tan!

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Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan törenin ardından ilk mesaj: Gayret bizden tevfik Allah’tan!

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın katılımıyla birlikte gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah' mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın katıldığı "Göreve başlama Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN BİSMİLLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah"

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