Başkan Erdoğan’dan törenin ardından ilk mesaj: Gayret bizden tevfik Allah’tan!

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN BİSMİLLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah"