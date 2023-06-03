28 Mayıs hezimeti sonrası koalisyon çatırdadı! Ortaklık da mutabakat metni de kalmadı! İYİ Partili Cihan Paçacı’dan dikkat çeken sözler

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. 13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı yenilgi üstüne yenilgi alan CHP lideri gerek parti içerisinde gerekse İYİ Parti cephesi tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu.

İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ

"Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın" ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.