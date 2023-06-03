Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr

"Jandarma subay astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu son dakika açıklamasının ardından cevap buldu. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından temini sonuçlara ilişkin açıklama yaptı. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ve Astsubay Temini sonuçları sorgulama ekranı!