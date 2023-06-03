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Haberler Gündem Haberleri Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr

Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr

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Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr

"Jandarma subay astsubay sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli kadın-erkek astsubay ve subay alımı sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! İşte, detaylar...

"Jandarma subay astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu son dakika açıklamasının ardından cevap buldu. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından temini sonuçlara ilişkin açıklama yaptı. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ve Astsubay Temini sonuçları sorgulama ekranı!

TEMİNİ SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Resmî Twitter Hesabından paylaşımda bulundu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yaptığı paylaşımda, "2023 yılı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ve Astsubay Temini sonuçları açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY SINAV SONUCU SORGULAMA!

Temini sonuçlara, Jandarma'nın vatandaş sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. "https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris" adresinden giriş yaparak sol taraftaki menüde başvuru sonuçlarım kısmından sonucunuza ulaşabilirsiniz.

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