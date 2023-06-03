Yeni İçişleri Bakanı kim oldu 2023? Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
"Yeni İçişleri Bakanı kim oldu, açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından gözler Yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kuruluna çevrildi. İçişleri Bakanlığı koltuğuna hangi ismin oturacağı merak konusu oluyor. Bu noktada birçok kişi, Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
"İçişleri Bakanı açıklandı mı, kim oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından Yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kurulu merak konusu oluyor. Yeni İçişleri Bakanı için gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İÇİŞLERİ BAKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, genellikle güvenlik ve asayiş ile iller idaresinden sorumlu olan bakanlık. Başında 2016 yılından beri Süleyman Soylu bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu pazar günü sona erdi. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.
İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLDU?
Yeni İçişleri Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni İçişleri Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.
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