Yeni İçişleri Bakanı kim oldu 2023? Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

"İçişleri Bakanı açıklandı mı, kim oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından Yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kurulu merak konusu oluyor. Yeni İçişleri Bakanı için gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?