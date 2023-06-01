İYİ Parti'den 28 Mayıs vurgulu açıklama: Millet İttifakı bitti
8'li koalisyonun yaşadığı çifte seçim hezimeti sonrası peş peşe istifa açıklamaları gelirken muhalefetin çıkar ittifakına son vereceği ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs sonrası seçim ittifakının bittiğini açıkladı. Poyraz, "Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, “Aslında Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla bu ittifak fiilen bitmişti. Bu motivasyonun bittiğini gösteren bir durumdu.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı yenilgi üstüne yenilgi alan CHP lideri gerek parti içerisinde gerekse İYİ Parti cephesi tarafından hedef tahtasına oturtuldu.
İYİ Parti Genel Merkezi'nden seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini vurgulayan bomba bir çıkış gelmişti.
Başrolde İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz var idi.
İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ
"Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın" ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.
Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.
Bu sözler 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne serdi.
İYİ PARTİ MASADAN KALKIYOR
Tüm bu gelişmeler üzerine İYİ Parti acaba masayı dağıtacak mı? Sorusu merak edilirken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. SZC TV'de konuşan Saymaz, "Muhalefet Meclis'te tek parça hareket edemeyebilir. İyi Parti Meclis'te 'bu bir seçim ittifakıydı, seçim bitti ittifak bitti' diyecek" kulisini paylaştı.
Saymaz, şunları kaydetti:
"Gün sonunda bu sistemi eğer her şey rutininde devam ederse ancak bir 5 yıl sonra tartışabiliriz. O zaman da açılmaya gerek kalır mı emin değilim. Muhalefet bu cephede kaybetti. Bu arada muhalefet Meclis'te tek parça hareket edemeyebilir. Meclis'te dün iyi parti kendi divanını topladı 4,5 saat boyunca nerede hata yaptık tartışması yapıldı. Adaydan tutalım da masadan kalkıp geri dönmeye varıncaya kadar birçok başlık tartışıldı. Tabii ki burada altılı masanın oluşumuna ve ittifaka dair eleştiriler geldi. Bu nedenle Meclis'te İyi Parti bu bir seçim ittifakıydı seçim bitti ittifak bitti diyecek muhtemelen. Yerel seçim için başka bir mekanizma devreye girer ama bugün itibariyle seçim bitti ittifak bitti diyecek. Deva Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle asıl ittifakı onlarla sonlandırıyor. CHP ile ilişkisini sürdürür ama bunu ittifak ilişkisi içerisinde değil eskiden beri hukuku olan iki parti olarak sürdürürler. "
İKİ HAFTADA İKİ SEÇİM HEZİMETİ 8'Lİ KOALİSYONU DAĞITTI
Saymaz'ın açıklamalarını doğrular nitelikte bir açıklama yapan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz 28 Mayıs sonrası seçim ittifakının bittiğini açıkladı.
KOALİSYON MASASI DAĞILDI
CHP ve İYİ Parti önderliğinde kurulan ve daha sonra 8'li koalisyona dönen ittifak, yaşadıkları seçim hezimetinin ardından darmadağın oldu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, fondaş SZC TV'de katıldığı bir canlı yayında 8'li koalisyonun bittiğini açıkladı.
Poyraz şu ifadeleri kullandı: "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız sayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir."
İYİ PARTİ'DEN "İTTİFAK BİTTİ" AÇIKLAMASI! MUHALEFETTE NELER OLUYOR?
Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan değerlendirdi. Özarslan, "İYİ Parti tarafından yapılan açıklamanın 2 boyutu var. Uğur Poyraz teknik boyutta değerlendiriyor. Seçim bittiğine göre ittifak sona ermiştir. Bunun anlamı onlar açısından ittifaklar seçimle ortaya çıkar ve yeni seçim olana kadar süreceğinin işaretini veriyor. Bu işin tabi teknik boyutu. Millet İttifakı olarak başlayan 6'lı masa olan sonra diğer partilerin katılmasıyla 1 düzüne olan muhalefet blokunu ortaya çıkardı. Aslında Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla bu ittifak fiilen bitmişti. Bu motivasyonun bittiğini gösteren bir durumdu." dedi.
CHP'DEN VEKİLLİK KOPARDILAR YEMİN ETTİKLERİ GİBİ İSTİFA ETTİLER
Öte yandan küçük partiler de kendilerince planlarını devam ettiriyor. Seçim öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi karşılığında küçük partilere verdiği vekillikler başını ağrıtacak gibi.
Mesela CHP sayesinde Meclis'e 10 milletvekili sokan Gelecek Partisi.
CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"YEMİN TÖRENİNDE DE KENDİ PARTİMİZ İLE YEMİN EDECEĞİZ"
Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik."
AZİZ NESİN'İN ZÜBÜK KARAKTERİ GİBİ SİYASETÇİ
Selçuk Özdağ'ın bu açıklamasını alıntılayan gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu kıllığına istifaları kabul etmesin. Yeminle CHP'li seçmeni kahrından öldürecek bunlar Yahu bunun MÇP, BBP, AKP, GP, CHP dahil gezmediği parti yok… O yüzden CHP'liler üzülmesin, Aziz Nesin'in "Zübük" karakteri gibi siyasetçidir bunlar" dedi.
CHP SAYESİNDE MECLİS'E GİRDİLER KENDİLERİ GRUP KURACAKLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sevdası yüzünden CHP listelerinden Meclis'e giren bir diğer parti ise Saadet Partisi.
Gelecek Partisi'nden 10 vekilin istifa dilekçesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis'te Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin "Geçmişte o gayreti gösterdik ama maalesef bir ittifak sağlanamadı. Şimdi elbette yine Meclis'te grup kurabilmek için birtakım çabalar gösterilecek. Nasıl bir netice alınır, onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi biraz erken konuşmak için. Ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabiidir." dedi.
Seçimlerin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen yaşanan bu olaylar daha çok su götürecek cinsten.
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