ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu

Son 7 yıldır ABD, zaten Türkiye'ye her türlü yaptırım ve tehdit yoluyla zorbalık yapıyor ve Türkiye'nin dış politikası üzerinde baskı oluşturuyor.

KILIÇDAROĞLU'NU GÖKLERE ÇIKARDILAR

Ancak bu seçim sırasında gerçekten büyük bir hata yaptı ve yüzsüzce seçimi manipüle etmeye çalıştı. Batı medyasına bakarsanız, görürsünüz. Batı medyası Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkardı.

EKONOMİK BİR SAVAŞ BAŞLATTI

CIA'in Ulusal Demokrasi Vakfı gibi paravan örgütleri vardı. Bu örgütler rakip aday ile buluştu ve onun için çok sayıda sosyal medya kampanyası başlattı. Ve daha önemlisi, ABD son iki yıldır Türkiye'ye karşı adeta bir ekonomik savaş başlattı. Aslında Wall Street, Türkiye'nin para birimi olan liraya saldırmaya başladı ve TL son iki yılda %50'den fazla değer kaybetti. Bu da enflasyonun çok artmasına ve Türk halkının büyük sıkıntılar çekmesine neden oldu.