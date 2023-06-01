Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu kendi ayağına sıktı! Meclis’e son 5 seçimin en az vekiliyle girdi

YANLIŞ HESAP SANDIKTAN DÖNDÜ

Kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açmak için 6'ı masayı dizayn eden ve bunun karşılığı olarak vekil listelerini ittifak ortaklarına açan CHP'de büyük bir hüsran yaşandı. 14 Mayıs yerel seçimleri sonrasında şekillenen parlamento aritmetiğine göre CHP, 169 vekil çıkarsa da listelerinden aday olan diğer partilerin vekilleri istifa ettiğinde, mevcut vekil sayısı 130'a düşüyor.

130 VEKİL KALDI

Oysa CHP, 12 Haziran 2011 seçimlerinde 135 milletvekili, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 132 milletvekili, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 134 milletvekili, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP, bu rakamların çok altına düştü. Bilindiği üzere CHP, DEVA Partisi'ne 14 vekil, Gelecek Partisi'ne 10 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye 3 vekil, İYİ Parti'ye 1 vekil ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 vekil kontenjan ayırmıştı.