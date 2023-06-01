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Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu kendi ayağına sıktı! Meclis'e son 5 seçimin en az vekiliyle girdi

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Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu kendi ayağına sıktı! Meclis’e son 5 seçimin en az vekiliyle girdi

Hesap uzmanı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 8'li koalisyonu dizayn ederken yaptığı stratejik hatalar nedeniyle CHP, son 5 seçiminin en az milletvekili sayısını elde etti. Bilindiği üzere, CHP kendi listelerinden seçime giren DEVA Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 10, Demokrat Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1 ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 milletvekili kaptırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak ortaklarına kaptırdığı 39 vekil nedeniyle partisinin vekil sayısı olarak son beş seçimin çok altına düşürdü. 2011 seçimlerinde 135, 7 Haziran 2015'de 132, 1 Kasım 2015'de 134, 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkartan CHP, 14 Mayıs seçimlerinde kendi listelerinden giren partilere 39 vekil kaptırdığı için vekil sayısı 130'da kaldı.

VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

CHP'de iki hafta arayla gelen iki seçim hezimetinin yankıları sürüyor. CHP kurmayları seçim mağlubiyetlerini gizlemeye çalışsa da istatistiksel veriler, yaşanan ağır hezimeti rakamlar eşliğinde gözler önüne seriyor. Her ortamda ve fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hesap hatası partisini milletvekili sayısı olarak son beş seçimin gerisine düşürdü.

YANLIŞ HESAP SANDIKTAN DÖNDÜ

Kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açmak için 6'ı masayı dizayn eden ve bunun karşılığı olarak vekil listelerini ittifak ortaklarına açan CHP'de büyük bir hüsran yaşandı. 14 Mayıs yerel seçimleri sonrasında şekillenen parlamento aritmetiğine göre CHP, 169 vekil çıkarsa da listelerinden aday olan diğer partilerin vekilleri istifa ettiğinde, mevcut vekil sayısı 130'a düşüyor.

130 VEKİL KALDI

Oysa CHP, 12 Haziran 2011 seçimlerinde 135 milletvekili, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 132 milletvekili, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 134 milletvekili, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP, bu rakamların çok altına düştü. Bilindiği üzere CHP, DEVA Partisi'ne 14 vekil, Gelecek Partisi'ne 10 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye 3 vekil, İYİ Parti'ye 1 vekil ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 vekil kontenjan ayırmıştı.

İLK İSTİFALAR DA GELDİ

CHP'de yanlış hesabın sancıları sürerken, 6'lı masanın küçük ortakları Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı listelerden elde ettikleri milletvekillerini kendi partilerine katmak için düğmeye bastı. Mecliste gerçekleşecek yemin töreni öncesi ilk istifalar Gelecek Partisi'nden geldi. 10 vekil istifa dilekçesini CHP'ye sundu. Gelecek Partili Selçuk Özdağ: "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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