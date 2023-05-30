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Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu. Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu Grup Başkanvekili olacak. Sivas Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı olacak.

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