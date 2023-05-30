Ünal Turan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sosyal medya fenomeni Ünal Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaza anı...

ÜNAL TURAN ÖLDÜ MÜ?

Instagram ve Tiktok hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Ünal Turan, özellikle araba tutkunları tarafından iilgiyle takip ediliyor. Turan'ın her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.

DHA'nın haberine göre; Dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patlayan fenomen isim, direksiyon hakimiyetini kaybederek yanındaki nişanlısı Ceylan Koynat ile kaza yaptı.