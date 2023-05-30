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Ünal Turan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sosyal medya fenomeni Ünal Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaza anı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Ünal Turan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sosyal medya fenomeni Ünal Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaza anı...

"Ünal Turan öldü mü?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı Şarkıcı Ceylan Koynat kaza geçirdi. Yaşanan kaza sonrası ikilinin sağlık durumu merak konusu oldu. Birçok kişi, Ünal Turan kimdir, sağlık durumu nasıl?" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. İşte, haberin detayları...

"Ünal Turan öldü mü, yaşıyor mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sön dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ünal Turan, kaza haberiyle gündeme geldi. Turan ve nişanlısı Ceylan Koynat, araç içinde hız yaptıkları anları takipçileriyle paylaşırken kaza geçirdi. Yaşananların ardından sağlık durumları merak konusu oldu. Peki, Ünal Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, kaza anı...

ÜNAL TURAN ÖLDÜ MÜ?

Instagram ve Tiktok hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Ünal Turan, özellikle araba tutkunları tarafından iilgiyle takip ediliyor. Turan'ın her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.

DHA'nın haberine göre; Dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patlayan fenomen isim, direksiyon hakimiyetini kaybederek yanındaki nişanlısı Ceylan Koynat ile kaza yaptı.

İkili, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

ÜNAL TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan, 18 Nisan 1985 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Turan, çocukluğunun bir kısmını doğduğunu şehirde geçirdi. 5 yaşındayken ise İstanbul'a geldi. Hayatının büyük bir kısmını İstanbul'un Bağcılar ilçesinde geçirdi.

Ünal Turan, çocukluğundan beri arabalarla oldukça ilgilidir. Küçük yaşlarda arabalara modifiyeler yapan Turan, bu işe ilk olarak Tofaş'ın Kartal serisi araçlarında başladı. Zamanla kendini geliştiren Turan, pek çok modele adını yazdırdı.

Uzun yıllardır Ünal Turan adında bir işletmesi olan isim, Facebook, Instragram, Tiktok gibi sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıyor. Ayrıca Ünal Turan'ın araçlarla ilgili içerikler ürettiği bir Youtube Kanalı bulunuyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünal Turan, Ferrari modeli aracıyla hız yaparken lastiği patladı. Araç lastiğinin patlaması sonucunda kontrolünü kaybeden Turan'ın arabası çarparak durabildi. Ünal Turan, kendisini merak takipçilerine kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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