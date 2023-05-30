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AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

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Giriş: 30.05.2023 20:58
Güncelleme:30.05.2023 20:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanan tarihi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrası AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu. Sivas Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı olacak. Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu Grup Başkanvekili olacak.
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
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