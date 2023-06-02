MECLİS YEMİN TÖRENİ 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte, hangi kanalda? TBMM ne zaman açılacak?
"Meclis yemin töreni saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TBMM yeni bir döneme hazırlanıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 28. dönem Milletvekilliği seçim sonuçları kapsamında seçilen milletvekilleri belli oldu. Peki, TBMM ne zaman açılacak? , Meclis yemin töreni hangi gün yapılacak?
"Meclis yemin töreni ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Seçim sonrası 28. dönem Milletvekilleri listesi belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem yemin töreni ile başlayacak. Peki, Meclis yemin töreni ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
MECLİS YEMİN TÖRENİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?
TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin sonuçları 30 Mayıs Salı günü açıkladı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Haziran Cuma günü açılacak ve milletvekilleri yeminlerini ederek görevlerine başlayacak.
Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar. Kabine üyelerinin görevleri Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmelerinin ardından sona erecek. Bu nedenle yeni kabinenin milletvekili yemin töreninden önce oluşması bekleniyor.
YEMİN TÖRENİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası liderlerle yapacağı görüşmelere ve sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler verdi. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.
YEMİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK
Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.
Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.
YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?
Yaşanan bu süreçte gözler yeni kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu tüm kabine üyeleri milletvekili oldu.
Son dakika haberine göre, AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması beklenirken, Grup Başkanvekillerinin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor. Yeni Kabine'nin cumartesi günü açıklanması beklenirken, mevcut bakanlarla son Kabine Toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
31 Mayıs Çarşamba günü 15:30'da mevcut bakanlarla bir kabine toplantısı yapılması ve bakanlara teşekkür edilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor. Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Ancak seçim sürecinde Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti.
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