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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Bu toplantı, yeni Kabine öncesi mevcut bakanlarla gerçekleştirilen son zirve olacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük zafer elde eden ve yeniden Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan hızlı adımlarla yoluna devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye ve dünya gündemi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak.

KABİNE NE ZAMAN?

Kritik Kabine yarın saat 15:30'da Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Bu toplantı, yeni Kabine öncesi mevcut bakanlarla gerçekleştirilen son zirve olacak.

YENİ KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün MYK sonrası yaptığı açıklamada, "YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrikat süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz." demişti..

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