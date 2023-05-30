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AK Partili olduğu için ekmek satmamıştı! Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber'de!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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AK Partili olduğu için ekmek satmamıştı! Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber’de!

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti. Bu gelişme sonrası Cumhur İttifakı'na gönül veren milyonlar sokaklarda seçim sonuçlarını kutladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan kesimler de devreye girdi. Geçtiğimiz gün İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk "Reis" diye bağırınca ağır hakaretler sonrası dükkandan kovuldu. Sonrasında çocuğun ailesi fırına gelirken işletme sahibi eline bıçak alıp "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek aileyi yine dükkandan kovmuştu. Görüntüler sonrası harekete geçen Sultangazi Zabıta ekipleri, dükkanı mühürleyip işyeri açma ruhsatını da iptal etmişti. Tehdit edilen çocuk ve ailesi olayın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "AK Partiye verdiğimiz oyların zayi olmadığını tekrardan gördük"

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı.

Başkan Erdoğan'ın sandıktan zaferle ayrılmasının ardından Kısıklı'daki evinin önünde binlerce vatandaş toplanırken bu buluşma sonrası Başkan Erdoğan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

"KAZANAN MİLLET! HİÇ KİMSE KAYBETMEDİ"

Kucaklayıcı bir dil kullanan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Bu seçimleri biz değil milletimiz kazandı. Hiç kimse kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının ardından binlerce vatandaş meydanlara çıkarken Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlar seçim sonuçlarını doyasıya kutladı.

"REİS" DİYE BAĞIRINCA DÜKKANDAN KOVULMUŞTU

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.

"İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Olay sonrası çocuğun yakınları fırına giderek yaşananlara tepki gösterince bu kez eline bıçak alan işletme sahibi, ağza alınmayacak küfürler savurdu. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.

SULTANGAZİ ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu sabah skandal olayın yaşandığı yere giden Sultangazi Zabıta ekipleri akılalmaz saldırıyı gerçekleştiren esnaf hakkında gereken işlemi yaptı. Dükkan mühürlendi ve işyeri açma-çalıştırma ruhsatı da iptal edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' diye bağırdığı için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında ayrıca, gözaltına alınması için talimat verildiği de öğrenildi.

TEHDİT EDİLEN ÇOCUK VE AİLESİ A HABER'DE!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovulmuştu. Tehdit edilen çocuk ve ailesine AK Parti sahip çıktı. İşte o aile, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Olay tam olarak ben 'Reis' diye bağırdıktan sonra başladı. Ekmek almak için içeriye girdim. O da bana 'İtlere ekmek satmıyorum' dedi. Ben de kendisine 'bütün AK Partililer it mi oluyor ağabey' dedim. O da bana 'evet' dedi. Daha sonra başka bir fırına giderek alışveriş yaptım. Eve döndüğümde durumu babama anlattım. Daha sonrasında babamla tekrar gittik bize aynı ithamlarda bulundu ve bıçak çekti. O sırada başka bir esnaf araya girerek durumu engellendi. Şikayetçi olduk, şahsı savcılığa verdik."

"AK PARTİYE VERDİĞİMİZ OYLARIN ZAYİ OLMADIĞINI TEKRARDAN GÖRDÜK"

"Olayların ardından Sultangazi Belediye Başkanı devreye girerek dükkanın mühürlendiğini dile getirdi. AK Partiye verdiğimiz olayların zayi olmadığını tekrardan görmüş olduk."

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