AK Partili olduğu için ekmek satmamıştı! Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber’de!

"KAZANAN MİLLET! HİÇ KİMSE KAYBETMEDİ"

Kucaklayıcı bir dil kullanan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Bu seçimleri biz değil milletimiz kazandı. Hiç kimse kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının ardından binlerce vatandaş meydanlara çıkarken Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlar seçim sonuçlarını doyasıya kutladı.

"REİS" DİYE BAĞIRINCA DÜKKANDAN KOVULMUŞTU

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.

"İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Olay sonrası çocuğun yakınları fırına giderek yaşananlara tepki gösterince bu kez eline bıçak alan işletme sahibi, ağza alınmayacak küfürler savurdu. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.