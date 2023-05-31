31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Mevcut Kabine ile yapılacak son toplantı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Mevcut Kabine ile yapılacak son toplantı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 08:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni Kabine öncesi bugün son kez Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıya ilişkin notları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu Belediyesi önüne çimento bıraktılar!
Bolu Belediyesi önüne çimento bıraktılar!
Kabine bugün toplanıyor!
Kabine bugün toplanıyor!
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber’de
Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber’de
MYK sonrası Çelik’ten açıklamalar
MYK sonrası Çelik'ten açıklamalar
Erdoğan’dan yerel seçim mesajı
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
HÜDA PAR Genel Başkanı A Haber’de
HÜDA PAR Genel Başkanı A Haber'de
İstanbul’da kaç seçmen sandığa gitmedi?
İstanbul’da kaç seçmen sandığa gitmedi?
Keles ve Kelkit Erdoğan dedi!
Keles ve Kelkit "Erdoğan" dedi!
İşte o karenin hikayesi!
İşte o karenin hikayesi!
Sakarya istikrar ve güveni tercih etti!
Sakarya istikrar ve güveni tercih etti!
Başkan Erdoğan’dan muhalefete net mesaj
Başkan Erdoğan'dan muhalefete net mesaj
Daha Fazla Video Göster