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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim" dedi.

Memleket Partisi Lideri İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"MEMLEKETİN SORUNLARINI ÇÖZMESİNDE KOLAYLIKLAR DİLERİM"

İnce, "Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum" dedi.

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