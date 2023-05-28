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Seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den flaş açıklamalar: Erdoğan'ı tebrik ediyorum

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’den flaş açıklamalar: Erdoğan’ı tebrik ediyorum

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, seçim sonuçlarının ardından "Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi. Akşener ayrıca, CHP Genel Merkezi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını ifade etti.

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