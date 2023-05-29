Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi Arap medyasında geniş yankı buldu! "Türkiye'de Erdoğan zaferini ilan etti"

CEZAYİR

Cezayir'in eş-Şuruk gazetesi, konuyla ilgili haberinde, "Erdoğan yeni bir dönem için yine cumhurbaşkanı" başlığını kullanarak, "Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların çoğunluğunu alarak yeni bir dönem için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi." ifadelerine yer verildi.

Yine Cezayir'in el-Haber gazetesi, Türkiye'deki seçim sonuçlarını, "Erdoğan, rekabetin sonucunu belirledi" başlığıyla verirken eş-Şaab gazetesi ise "Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği rekabeti yüzde 52 ile kazandı." yazdı.