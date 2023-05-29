8’li koalisyon hezimet sonrası bir araya geldi! Toplantı yapıp ayrıldılar

Akşener, tüm kara propagandalara, provokasyonlara rağmen milletin her zaman olduğu gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandığını vurguladı.

Uzun zamandır seçim gündeminin Türkiye'yi çok yorduğunu ve başta ekonomi olmak üzere aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorun bulunduğunu ifade eden Akşener, artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldiğini söyledi.

Milletin kendilerine verdiği muhalefet görevini aynı düstur, ciddiyet ve "seçmen velinimettir" anlayışıyla yürüteceklerini söyleyen Akşener, seçmenin en halis ölçüt olduğunun altını çizdi.

Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade bulunmadığını vurgulayan Akşener, "Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın, bir yenilmişlik ya da kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Çünkü eğer ki demokrasiye inanıyorsak, seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZİN TALEPLERİNİ DİNLEYECEĞİZ"

Demokrasilerde hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarına itiraz edilemeyeceğini belirten Akşener, şöyle devam etti: "Bir irade ortaya konulduğunda 'Bana niye yok? Niye ona oy verdin?' deme hakkı hiç kimsede yoktur, olamaz. Millet iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında, milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik ve bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık, pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin, geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına da izin vermeyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de."

Akşener, kendilerine düşen görev ve sorumlulukları millet destek olduğu sürece yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar."