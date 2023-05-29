8'li koalisyon hezimet sonrası bir araya geldi! Toplantı yapıp ayrıldılar
28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla fark atarak 13. Cumhurbaşkanı oldu. Hezimete uğrayan masanın üyeleri CHP Genel Merkezinde toplandı. Koalisyonların liderleri 1 saat 15 dakika süren toplantının ardından basına açıklama yapmadan ayrıldılar.
Türkiye bugün tarihi bir seçim için sandığa gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu.
7'li koalisyonun genel başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirmek için toplandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunun ardından, liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.
Liderler, toplantının ardından basına açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi.
Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirdi.
Sandık görevlilerine, partililere, vatandaşlar ve özellikle de kadınlar ile gençlere teşekkür eden Akşener, demokrasisine sahip çıkan her bir insanın oyunun kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.
Akşener, tüm kara propagandalara, provokasyonlara rağmen milletin her zaman olduğu gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandığını vurguladı.
Uzun zamandır seçim gündeminin Türkiye'yi çok yorduğunu ve başta ekonomi olmak üzere aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorun bulunduğunu ifade eden Akşener, artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldiğini söyledi.
Milletin kendilerine verdiği muhalefet görevini aynı düstur, ciddiyet ve "seçmen velinimettir" anlayışıyla yürüteceklerini söyleyen Akşener, seçmenin en halis ölçüt olduğunun altını çizdi.
Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade bulunmadığını vurgulayan Akşener, "Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın, bir yenilmişlik ya da kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Çünkü eğer ki demokrasiye inanıyorsak, seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
"MİLLETİMİZİN TALEPLERİNİ DİNLEYECEĞİZ"
Demokrasilerde hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarına itiraz edilemeyeceğini belirten Akşener, şöyle devam etti: "Bir irade ortaya konulduğunda 'Bana niye yok? Niye ona oy verdin?' deme hakkı hiç kimsede yoktur, olamaz. Millet iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında, milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik ve bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık, pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin, geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına da izin vermeyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de."
Akşener, kendilerine düşen görev ve sorumlulukları millet destek olduğu sürece yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar."
"BİZİM İÇİN SONUÇ ESASTIR, YARIN İLK GÜNDÜR"
Akşener, kendilerinin yarından itibaren sonuçları yorumlayacaklarını ve parti olarak gereken dersleri çıkaracaklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olsa da çok üzüldüm, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, büyük bir şevk ve zevkle kendisini alkışlayan bu ülkenin vatandaşlarına yuhalattı. Bu yeni seçilmiş, hemen seçilmiş, oylar daha sandıktan yeni sayılan bir Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. 'Halbuki nerede kalmıştık' deyip herkesin, hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı, artık dertlerin üzerinden konuşmayı kendisine yol edinir, rehber edinir diye ummuştuk. İnşallah bu sondur. Bu ayıplı davranış. Çok ayıpladım, çok üzüldüm. İnşallah sondur. Umarım seçilmiş olduğu bu son döneminde tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar ve görevini de bu doğrultuda sürdürme ferasetini gösterebilir. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür."
"BU BİR SÜREÇ, BU BİR PROSES"
Akşener, bir gazetecinin, "Yürüyüşünüz beraber devam edecek mi, İYİ Parti müstakil olarak mı devam edecek?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İki mesaj var burada. Birisi İYİ Parti'ye verilen bir mesaj var. 2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız. İkinci adımı ise Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci turunda ortaya çıkan tablo. Önce İYİ Parti'nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğini çözeceğiz, ona bakacağız, derslerimizi çıkaracağız. 'Yani Millet İttifakı nedir, ne değildir?' mevzusu daha sonraki bir mesele. Bugün saat 22.30'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bizler CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz, orada da bir değerlendirme yapacağız demektir. Yani bu konuyu bir dakikayla veya tek kelimeyle anlatmak mümkün değil. Bu bir süreç, bu bir proses. Onun için bilmiyorum şu anda ne olacağını. Çünkü masayı, altı genel başkanı, altı partiyi davet edip, bir araya toplayan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Onun neticesinde de kendisini aday olarak destekledik ve çalıştık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
- Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
- Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
- İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız?
- Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?
- Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte? Yerel seçimler 2024 yılında mı yapılacak?
- Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?
- Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
- YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener hayatı ve kariyeri...
- Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?