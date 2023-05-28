Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Türkiye bugün tarihi öneme sahip seçimleri için bir kez daha sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Dünya basınından, ülkelerin liderlerine kadar tebrik mesajlarının ardı arkası kesilmezken, ünlüler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.