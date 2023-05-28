29 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Türkiye bugün tarihi öneme sahip seçimleri için bir kez daha sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Dünya basınından, ülkelerin liderlerine kadar tebrik mesajlarının ardı arkası kesilmezken, ünlüler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 28.05.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 00:08
  • 1
  • 7
Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Instagram hesabından paylaştığı bu kareye, "HAMDOLSUN" notu düştü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Ünlü şarkıcı Alişan ise "Yine kazandık. Sayın Cumhurbaşkanım seninle gurur duyuyoruz. Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 7
Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oyuncu eşi Sevim Emre, "Tüm kalbimle kutluyorum. İmanlı yüce gönüllü Cumhurbaşkanım. Türkiye kazandı. Size sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Hep var olun. Rabbim sizi korusun" dedi.

  • 4
  • 7
Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Oyuncu Tolga Karel, "Kalpten kalbe giden bir yol vardır. %52 bu isimler şimdi insan içine çıkacak, çıksalar da nasıl bir yan çizecekler çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı

  • 5
  • 7
Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları: Seninle gurur duyuyoruz!

Popçu Tuğba Ünal da "Ömrümden 40 yıl senin olsun reis" diyerek Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.