İYİ Partili Mehmet Reşat Taşdemir istifa etti: Meral Akşener’in başbakanlık talebi hayal oldu

AKŞENER'İN SÖZLERİ TARİH OLDU

Genel Başkan Akşener'in sürekli dillendirdiği "Ben başbakan olacağım" söylemleri ise tarihin tozlu raflarında yerini aldı.

Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın son seçimden de zaferle çıkmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucularından Mehmet Reşat Taşdemir partisinden istifa ederek şok açıklamalarda bulundu.

"AKŞENER'İN BAŞBAKANLIK SÖZLERİ HAYALDEN OLDU"

Akşener'i ağır eleştiren Taşdemir, "Meral Akşener'in Başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Bu başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üzerime alarak mevcut partimden istifa ediyorum" dedi.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM TALEBİ ÇÖP OLDU"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ortaya koyduğu sonucu değerlendiren Taşdemir, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir. Mutabakat metni rafta kalmıştır. Meral Akşener'in Başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Bu başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üzerime alarak mevcut partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.