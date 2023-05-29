İYİ Partili Mehmet Reşat Taşdemir istifa etti: Meral Akşener’in başbakanlık talebi hayal oldu
Başkan Erdoğan’ın 28 Mayıs’taki tarihi zaferi İYİ Parti’de büyük deprem etkisi yarattı. Genel Başkan Meral Akşener’e karşı tavır alan parti kurmayları peş peşe açıklamalarla Akşener’i topa tuttu. O isimlerden İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucusu Mehmet Reşat Taşdemir, yaptığı flaş açıklama ile “Akşener'in başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir.” diyerek partisinden istifa etti.
28 Mayıs'ta düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 52.18 oy oranı ve 27.834.692 oy rakamı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven tazeleyerek yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi.
8'li koalisyonda yer alarak HDPKK'ya göz yuman İYİ Parti, 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın zaferi ile tarumar oldu.
Yenilgi üstüne hem CHP hem de İYİ Parti'de kaos rüzgarları sert esmeye başladı.
AKŞENER'İN SÖZLERİ TARİH OLDU
Genel Başkan Akşener'in sürekli dillendirdiği "Ben başbakan olacağım" söylemleri ise tarihin tozlu raflarında yerini aldı.
Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın son seçimden de zaferle çıkmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucularından Mehmet Reşat Taşdemir partisinden istifa ederek şok açıklamalarda bulundu.
"AKŞENER'İN BAŞBAKANLIK SÖZLERİ HAYALDEN OLDU"
Akşener'i ağır eleştiren Taşdemir, "Meral Akşener'in Başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Bu başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üzerime alarak mevcut partimden istifa ediyorum" dedi.
"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM TALEBİ ÇÖP OLDU"
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ortaya koyduğu sonucu değerlendiren Taşdemir, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir. Mutabakat metni rafta kalmıştır. Meral Akşener'in Başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Bu başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üzerime alarak mevcut partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
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