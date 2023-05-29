İYİ Partili Ethem Baykal’dan Meral Akşener’e “istifa et” çağrısı! "Bahar gelmeden bitti! Winter is coming"

"BAHAR GELMEDEN BİTTİ"

Baykal'ın paylaşımında yer alan "BAHAR GELMEDEN BİTTİ" ifadesi ile CHP de nasibini aldı

8'li koalisyonun 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında duyurduğu reklam filminde "Türkiye'ye "Sana söz, yine baharlar gelecek" demişti.

Fakat milletin adamı Başkan Erdoğan bir kez daha muhalefete hem yazı hem kışı aynı anda yaşattı.

AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Başkan Erdoğan'ın zaferini seçim sonrası kutlayan Meral Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik hukuk devleti olma vasfının gereğince üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi.