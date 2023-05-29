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İYİ Partili Ethem Baykal’dan Meral Akşener’e “istifa et” çağrısı! "Bahar gelmeden bitti! Winter is coming"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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İYİ Partili Ethem Baykal’dan Meral Akşener’e “istifa et” çağrısı! Bahar gelmeden bitti! Winter is coming

Başkan Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ile başarı serisi iyice perçinlendi. Öte taraftan “BAHARLAR GELECEK” söylemleriyle milletin gözünün içine baka baka HDPKK'yla ittifak yaparak yalan söyleyen 8’li koalisyon, 28 Mayıs Cumhur İttifakı’nın zaferi ile milletin tokadını yiyen taraf oldu. Bu hezimet ardından hem CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de İP'te Meral Akşener’e peş peşe "istifa et" çağrıları geldi. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "Akşener'i istifaya davet ediyorum." dedi. Baykal’ın iki de manidar göndermesi "Bahar gelmeden bitti! Winter is coming" şeklinde oldu. İşe detaylar…

8'li koalisyon 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın elde ettiği tarihi zafer sonrası çöktü.

Parti içi sorgulamaya giden süreç sonrası İYİ Parti iyice karıştı.

Milletin gözünün içine baka baka HDPKK ile ittifak yaparak yalan söyleyen koalisyondan flaş açıklamalar peş peşe geldi.

"AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Ethem Baykal, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming." mesajını verdi.

2019'da İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Akşener, AK Parti'yi hedef almış ve aklına Game of Thrones dizisinden sözde gönderme yaparak "Winter is coming" yani "Kış geliyor" ifadesini kullanmıştı.

HDPKK İLE DÜŞEN MASKE

Öte yandan söylediği bütün sözleri yutan Akşener'in milliyetçi kişiliği HDPKK ile koasliyonda yer alması ile sık sık sorgulanmış ve parti içine öfkeyle karşılanmıştı.

"BAHAR GELMEDEN BİTTİ"

Baykal'ın paylaşımında yer alan "BAHAR GELMEDEN BİTTİ" ifadesi ile CHP de nasibini aldı

8'li koalisyonun 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında duyurduğu reklam filminde "Türkiye'ye "Sana söz, yine baharlar gelecek" demişti.

Fakat milletin adamı Başkan Erdoğan bir kez daha muhalefete hem yazı hem kışı aynı anda yaşattı.

AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Başkan Erdoğan'ın zaferini seçim sonrası kutlayan Meral Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik hukuk devleti olma vasfının gereğince üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi.

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