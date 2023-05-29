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Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı gönderme: Şimdi daha hızlı koşacağım

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı gönderme: Şimdi daha hızlı koşacağım

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark atarak seçimlerde büyük bir zafere imza attı. Seçimlerin ardından kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu istifa etmezken bu sözler parti tabanında da tepkiyle karşılandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da yaptığı konuşmada "Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayım bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aldığı yüzde 52,18'lik oy oranı ile yaklaşık 2,5 oy ile fark atarak yeniden seçildi.

İLK TURDA YÜZDE 49,5

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.

İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.

ZAFER İKİNCİ TURDA

Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İSTİFA ETMEYECEĞİM MESAJI

Başkan Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkmasının ardından yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda istifa etmeyeceğini duyururken bu durum tabandan büyük tepki çekti.

TEPKİLER GELDİ

Diğer yandan mücadeleye devam mesajları veren Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde de tepkiler geldi.

İMAMOĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada "Yolda olmak bir tercihtir. Yol almak bir tercihtir. Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayı bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj gönderdi.

Şimdi daha hızlı koşacağım "ŞİMDİ DAHA HIZLI KOŞACAĞIM"

Kılıçdaroğlu istifa etmedi CHP’liler kazan kaldırdı

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