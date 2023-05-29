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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, seçim sonucuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu sona erdi. 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından seçim sonucuna ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz milletimiz, 'söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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