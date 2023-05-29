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Başkan Erdoğan'dan balkon konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Hesap uzmanının hesabında yanlışlık var

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan balkon konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme: Hesap uzmanının hesabında yanlışlık var

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrıldı. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde klasikleşen "balkon konuşması"nı yaptı. Erdoğan konuşmasında koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, koalisyonun küçük ortaklarına verilen vekil sayısı üzerinden gönderme yaparak "Hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var." dedi.

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