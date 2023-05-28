Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kısıklı'da flaş açıklamalar! "Kazanan 85 milyon Türkiye'dir"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi sonrası coşkulu kalabalığın katıldığı İstanbul Kısıklı’da tarihi bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye seçim desteği için teşekkür ederek, "Kazanan 85 milyon Türkiye'dir" dedi. "Hiç kimse gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Ne dedim; ‘Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez’ dedik. Şimdi bak ‘Bay Bay Kemal’ diyorlar. ‘Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz’ demiştik. ‘Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet’ demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay Bay Bay Kemal." mesajını verdi.
SON DAKİKA | İlk turda olduğu gibi 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde de rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi sonrası coşkulu vatandaşların katıldığı İstanbul Kısıklı'da açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"MİLLETİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız, İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Maşallah, bugün Kısıklı bir başka. Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.
Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışında, yurt içinde ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız.
"3. BAYI EKLEYEBİLİRİZ! BAY BAY BAY KEMAL"
Ne dedim; Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez" dedik. Şimdi bak "Bay Bay Kemal" diyorlar. "Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz" demiştik. "Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet" demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay bay bay Kemal.
"BUGÜN KAZANAN SADECE TÜRKİYE'DİR"
Bugünkü Seçim, aramızdaki muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir ateşin içinde şekillenirse, sizin de iradeniz sandıkta kırılmaz gücü haline geldi. Şimdi bakın buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz. 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda %1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. 40 tane. Peki ne oldu. Şimdi 129 vekile düştü CHP. Bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır. Diyoruz ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim. "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan taviz vermeden Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraber hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraber düzelttik. Kısıklı meydana tarih yazdı, tarih. Bir İstanbullu, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamd ediyorum sizin gibi arkadaşları verdiği için. Her zaferi yine sizlerle kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Durmak yok çok çalışacağız. Emniyetten Kısıklı meydanında ne kadar var dedim, rakam 55 bin.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SEÇİM SONUCUNA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öyle bir kazandı ki kimse kaybetmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.
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