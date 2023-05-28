Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kısıklı'da flaş açıklamalar! "Kazanan 85 milyon Türkiye'dir"

"BUGÜN KAZANAN SADECE TÜRKİYE'DİR"

Bugünkü Seçim, aramızdaki muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir ateşin içinde şekillenirse, sizin de iradeniz sandıkta kırılmaz gücü haline geldi. Şimdi bakın buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz. 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda %1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. 40 tane. Peki ne oldu. Şimdi 129 vekile düştü CHP. Bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır. Diyoruz ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim. "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan taviz vermeden Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraber hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraber düzelttik. Kısıklı meydana tarih yazdı, tarih. Bir İstanbullu, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamd ediyorum sizin gibi arkadaşları verdiği için. Her zaferi yine sizlerle kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Durmak yok çok çalışacağız. Emniyetten Kısıklı meydanında ne kadar var dedim, rakam 55 bin.