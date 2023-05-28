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Seçim zaferine ramak kaldı! Yunan medyasından dikkat çeken manşet: Erdoğan'ın açık zaferi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Seçim zaferine ramak kaldı! Yunan medyasından dikkat çeken manşet: Erdoğan’ın açık zaferi

Türkiye'nin en kritik seçiminde Başkan Erdoğan zafer ipini göğüslemek üzere. Dünyanın önemli ülkelerinin basını dikkatle seçimi takip ediyor. Yunan medyasının attığı başlık, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir hayli üzecek. Komşu medya haberini "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor' başlığıyla duyurdu.

Dünya nefesini tuttu, Türkiye seçimlerinin sonucunu bekliyor. Uluslararası Haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile 'Son Dakika' kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izliyor.

AL JAZEERA gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yazdı. Haberde verilen AA'dan alındığı belirtildi.

YUNAN IN.GR 'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor' dedi.

AFP 'Devlet medyası: Erdoğan, Türk oylarının yarısının sayılmasıyla önde gidiyor' başlığını attı.

ABD merkezli NBC gelen ilk sonuçlar sonrası 'Erdoğan iktidarda kalmaya kararlı görünüyor' yorumunda bulundu.

France 24 'ilk sonuçlar Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi. Euronews haberinde 'Devlete ait haber ajansı Anadolu Ajansı'na göre, Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan alınan ilk sonuçlar, Erdoğan'ın yüzde 56, rakibi Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44 olduğunu gösteriyor' ifadelerine yer verdi.

AL ARABİYA 'Erdoğan, oyların yarısının sayılmasıyla önde gidiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ABC NEWS, 'Türkiye'nin devlet haber ajansından alınan resmi olmayan sonuçlar, Erdoğan'ın ikinci turda önde olduğunu gösteriyor' dedi.

İNGİLİZ DAİLY MAİL Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yazdı.

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