Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın ediyor! Balkon konuşması öncesi büyük coşku! Ellerde bayraklar dillerde şarkılar...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan henüz resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak yarışı önde tamamladı. Bu sonuçların ardından milyonlarca vatandaş sokaklara çıkarak bu demokrasi şölenini doyasıya kutladı. Diğer yandan bayraklarını alıp otomobillerine binen binlerce vatandaş Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.
MİLYONLAR KÜLLİYE'YE AKIN EDİYOR
Henüz resmi sonuçlar açıklanmazken milyonlarca vatandaş Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.
ELLERDE BAYRAKLAR...
Büyük heyecanla bayraklarına sarılıp araçlara binen vatandaşlar Ankara'aki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru akın ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK
Gencinden yaşlısına büyük bir heyecan yaşarken, Başkan Erdoğan da Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya geçip Külliye'de balkon konuşması yapacak.
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