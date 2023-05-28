CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik! CHP’de neler yaşanıyor?

HAZIRLIK YAPILMADI

Kazanılması halinde Kılıçdaroğlu o TIR'ın üzerinden bir konuşma yapacaktı ancak bu seçimde o TIR yerinde yok. Herhangi bir hazırlık yapılmadığını da gün içerisinde zaten görmüştük.

SESSİZLİK HAKİM

CHP Genel Merkezi'nde bir sessizlik hakim. Kılıçdaroğlu şüphesiz şu anda 12. katta kurmaylarıyla seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapıyordur.