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CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik! CHP'de neler yaşanıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik! CHP’de neler yaşanıyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Millet kararını verdi, Türkiye kazandı. Peki CHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri o noktadan aktardı.

Türkiye bir kez daha sandık başına gitti. Millet kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turununu da Başkan Erdoğan farkla kazandı.

CHP Genel Merkezi'nde ise derin sessizlik hakim. Neler yaşandığı ise merak konusu.

Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş o noktadan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sessizlik hakim. Saatler 21.30'u gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçecek ve seçim sonuçlarına ilişkin ve seçim sürecine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

En son saat 12'de Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra bir değerlendirmesi olmuştu şu ana kadar herhangi bir açıklaması olmadı. Sadece sosyal medya hesabından sandığa gidilmesi noktasında çağrılarda bulundu seçmenlere o saatten 21.30'a kadarki olan sürede herhangi bir açıklama yapmadı Kemal Kılıçdaroğlu.

Şu anda sadece basın mensupları var. Zaten partililer genel merkeze alınmıyor ziyaretçi yasağı getirilmişti. Sokağı trafiğe kapatıldı giriş ve çıkışlarda zaten polisler nöbet tutuyorlar.

TIR GETİRİLMİŞTİ

CHP'lilerin parti genel merkezinde olmadıklarını söyleyebiliriz. 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığını da genel merkez göz önünde bulundurarak bir TIR getirilmişti.

HAZIRLIK YAPILMADI

Kazanılması halinde Kılıçdaroğlu o TIR'ın üzerinden bir konuşma yapacaktı ancak bu seçimde o TIR yerinde yok. Herhangi bir hazırlık yapılmadığını da gün içerisinde zaten görmüştük.

SESSİZLİK HAKİM

CHP Genel Merkezi'nde bir sessizlik hakim. Kılıçdaroğlu şüphesiz şu anda 12. katta kurmaylarıyla seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapıyordur.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Sadece Kılıçdaroğlu ve kurmayları yok 12. katta. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da Kılıçdaroğlu ile birlikteler. Artık gözler 21.30'a çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı merakla bekleniyor.

CHP’de derin sessizlik CHP'DE DERİN SESSİZLİK

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