Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Kılıçdaroğlu'na "buğday" yanıtı: Eli öpülesi çiftçimizin oyu satılık değildir

Sözde algı çabasına girişen CHP lideri, bu da yetmezmiş gibi 'SMS'te engele takıldığını bile fütursuzca öne sürdü.

Ancak müjdeymiş gibi ortaya attığı sözlere ve iddialara Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'den yanıt kısa süre içinde geldi.

BAKAN KİRİŞCİ: BU YIL ÇİFTÇİMİZİ 57,6 MİLYAR TL'LİK BÜTÇEYLE DESTEKLİYORUZ

Bakan Vahit Kirişci, "Ey Kılıçdaroğlu, Geçen yıl 128,6 milyon ton bitkisel üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2022 yılında 30 milyar dolar ihracat gerçekleştiren tarım sektörümüz, uzun yıllardır dış ticarette net ihracatçı konumdadır. Bu, hem çiftçimizin akıl ve alın terinin hem de "Sen Üret Yeter" anlayışıyla çiftçimize verdiğimiz desteklemelerin eseridir. Bu yıl çiftçimizi 57,6 milyar TL'lik bütçeyle destekliyoruz. Bu da, günlük 158 milyon TL'lik bir rakama tekabül etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"ELİ ÖPÜLESİ ÇİFTÇİMİZİN OYU SATILIK DEĞİLDİR"

Çiftçimizin hep yanında olduklarını ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kirişci, "Çünkü, biz eli öpülesi üreticilerimize güveniyoruz. Hasat sezonu ülke genelinde başladığında buğday fiyatlarını açıklayacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hububat fiyatları, çiftçimizi memnun edecek düzeyde olacaktır. Toplamda yüzde 1 oy alan 4 partiye 40 milletvekili veren 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi her düğmeye bastığı gibi şimdi de çiftçimizin alın terini suistimal etmeye çalışmaktadır. Ey Kılıçdaroğlu, eli öpülesi çiftçimizin oyu satılık değildir." dedi.