Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Kılıçdaroğlu'na "buğday" yanıtı: Eli öpülesi çiftçimizin oyu satılık değildir
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, HDPKK ile ittifak kurarak devlet, millet, kural tanımayan 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buğday fiyatları üzerinden ortaya koyduğu sözde ‘müjde’ paylaşımına yanıt verdi. Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetinin çalışmalarını ve çiftçiye verdiği desteği rakamlarla ortaya seren Bakan Kirişci, “Anadolu’nun yiğit evlatları, bacılarımız, kardeşlerimiz sana en güzel cevabı sandıkta verecektir. Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan karşısında girdiğin her seçimde olduğu gibi yarın yine yenilecek ve siyasi bir mevta olarak tarihe geçeceksin.” cümlelerine yer verdi. Ayrıca Kirişci, "Eli öpülesi çiftçimizin oyu satılık değildir" ifadesini kullandı.
8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Pazar günkü seçime az süre kala her tuşa dengesizce basarak tuşları adeta kırdı.
Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 2023 saat 18.00'da başlayan seçim yasağını "SMS" paylaşımları ile yaptığı propagandada deldi.
Ancak bu hususta bile iki yüzlü davranan Kılıçdaroğlu, bu kez da "tarım" üzerinden provokasyona girişti.
KILIÇDAROĞLU, HEM YASAK ÇİĞNEDİ! HEM DE MİLLETLE ALAY ETTİ
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan bol keseden vaatler veren 'Bay Bay Kemal' "Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım." dedi.
Sözde algı çabasına girişen CHP lideri, bu da yetmezmiş gibi 'SMS'te engele takıldığını bile fütursuzca öne sürdü.
Ancak müjdeymiş gibi ortaya attığı sözlere ve iddialara Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'den yanıt kısa süre içinde geldi.
BAKAN KİRİŞCİ: BU YIL ÇİFTÇİMİZİ 57,6 MİLYAR TL'LİK BÜTÇEYLE DESTEKLİYORUZ
Bakan Vahit Kirişci, "Ey Kılıçdaroğlu, Geçen yıl 128,6 milyon ton bitkisel üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2022 yılında 30 milyar dolar ihracat gerçekleştiren tarım sektörümüz, uzun yıllardır dış ticarette net ihracatçı konumdadır. Bu, hem çiftçimizin akıl ve alın terinin hem de "Sen Üret Yeter" anlayışıyla çiftçimize verdiğimiz desteklemelerin eseridir. Bu yıl çiftçimizi 57,6 milyar TL'lik bütçeyle destekliyoruz. Bu da, günlük 158 milyon TL'lik bir rakama tekabül etmektedir." ifadelerine yer verdi.
"ELİ ÖPÜLESİ ÇİFTÇİMİZİN OYU SATILIK DEĞİLDİR"
Çiftçimizin hep yanında olduklarını ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kirişci, "Çünkü, biz eli öpülesi üreticilerimize güveniyoruz. Hasat sezonu ülke genelinde başladığında buğday fiyatlarını açıklayacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hububat fiyatları, çiftçimizi memnun edecek düzeyde olacaktır. Toplamda yüzde 1 oy alan 4 partiye 40 milletvekili veren 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi her düğmeye bastığı gibi şimdi de çiftçimizin alın terini suistimal etmeye çalışmaktadır. Ey Kılıçdaroğlu, eli öpülesi çiftçimizin oyu satılık değildir." dedi.
"KILIÇDAROĞLU, SİYASİ BİR MEVTA OLARAK TARİHE GEÇECEKSİN"
Sözlerinin devamında ise "Anadolu'nun yiğit evlatları, bacılarımız, kardeşlerimiz sana en güzel cevabı sandıkta verecektir." diyen Bakan Kirişci, "Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiğin her seçimde olduğu gibi yarın yine yenilecek ve siyasi bir mevta olarak tarihe geçeceksin." cümlelerine yer verdi.
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