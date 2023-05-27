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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Birlikte Türkiye'yiz" paylaşımı! Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, TOGG, KAAN...

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Birlikte Türkiye’yiz paylaşımı! Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, TOGG, KAAN...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" klibini paylaştı. Türkiye'nin Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, Hürjet, TOGG, 5. Nesil savaş uçağı KAAN gibi dev projelerinin görüntülerini de klipte yer aldı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından şarkının klibine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz." notunu yazdı.

SANATÇI ŞÜKRİYE TUTKUN'UN SESLENDİRDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği şarkının klibinde, Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı.

Klipte, Türkiye'nin mega projelerinin görüntülerine de yer verildi.

BÜYÜK PROJELER TEK KLİPTE YER ALDI

Klipte, ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlara dikkat çekildi.

Türkiye'nin Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, Hürjet, TOGG, 5. Nesil savaş uçağı KAAN gibi dev projelerinin görüntülerini de klipte yer aldı.

"BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ" ŞARKISININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

"Biiznillah…

İnandık Hak yoluna

Kefil O'dur kuluna

Düşkünüz sevdasına

Vatanın bekasına

Kurbanım salasına

Canım yetene kadar

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz

Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar

Elhamdülillah…

Tarihe ışık tutan

Mazluma kucak açan

Dünyaya örnek olan

Geçmişten geleceğe

Ümmete sahip çıkan

Recep Tayyip Erdoğan

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz."

Erdoğan’dan Birlikte Türkiye’yiz paylaşımı ERDOĞAN'DAN "BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ" PAYLAŞIMI

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