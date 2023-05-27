Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Birlikte Türkiye'yiz" paylaşımı! Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, TOGG, KAAN...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" klibini paylaştı. Türkiye'nin Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, Hürjet, TOGG, 5. Nesil savaş uçağı KAAN gibi dev projelerinin görüntülerini de klipte yer aldı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından şarkının klibine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz." notunu yazdı.
SANATÇI ŞÜKRİYE TUTKUN'UN SESLENDİRDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği şarkının klibinde, Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı.
Klipte, Türkiye'nin mega projelerinin görüntülerine de yer verildi.
BÜYÜK PROJELER TEK KLİPTE YER ALDI
Klipte, ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlara dikkat çekildi.
Türkiye'nin Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, Hürjet, TOGG, 5. Nesil savaş uçağı KAAN gibi dev projelerinin görüntülerini de klipte yer aldı.
"BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ" ŞARKISININ SÖZLERİ ŞÖYLE:
"Biiznillah…
İnandık Hak yoluna
Kefil O'dur kuluna
Düşkünüz sevdasına
Vatanın bekasına
Kurbanım salasına
Canım yetene kadar
Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz
Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar
Elhamdülillah…
Tarihe ışık tutan
Mazluma kucak açan
Dünyaya örnek olan
Geçmişten geleceğe
Ümmete sahip çıkan
Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz."
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