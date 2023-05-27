27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğnedi! CHP'liler üzerinden SMS'li propaganda

Kemal Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğnedi! CHP'liler üzerinden SMS'li propaganda

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğnedi! CHP’liler üzerinden SMS’li propaganda

Koalisyon masasının adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hukuk tanımazlığını bir kez daha sergiledi. Bugün saat 18.00'de sona eren seçim yasaklarını çiğneyen Kılıçdaroğlu, vekilleri üzerinden propaganda SMS'leri atarak "6 ayda İnegöl'ü il yapacağım." şeklinde vaatte bulundu. CHP lideri, 14 Mayıs öncesi de seçim yasaklarını delerek propaganda videosu paylaşmıştı.

Türkiye, sadece saatler sonra tarihinin en önemli seçimini yapmak için sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında Başkan Erdoğan'dan 2,5 milyon oydan fazla fark yiyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura saatler kala bir kez daha hukuğu hiçe sayarak kuralları çiğnedi.

SEÇİM YASAKLARINI HİÇE SAYDI PROPAGANDA SMS'İ GÖNDERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00'de başlayan seçim yasaklarını umursamayarak CHP'li isimler üzerinden gönderdiği SMS ile seçim propagandası yaptı.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın adıyla Bursalılara SMS ile çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Değerli İnegöllüler, 13. Cumhurbaşkanını seçerken, İnegöl için de karar vereceksin. 6 ay içinde İngeöl'ü il yapacağım" vaadinde bulundu.

Aynı Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesinde de propaganda yasağını delerek sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE ETTİ
Diğer taraftan CHP liderinin SMS ile yaptığı propaganda, geçtiğimiz günlerde imza attığı skandalı da akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, bankalar aracılığı ile elde ettiği cep telefonu numaralarına kredi kartları ile ilgili borçları çözeceğine ilişkin SMS göndermiş ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesinde yer alan "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunu işlemişti.

YASA NE DİYOR? 1-6 AY ARASI HAPİS...
Yasaya göre seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151'de aynen şu ifadeler yer alıyor;
Oy verme gününden önceki günün saat 18'inden sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar, veya bu maksatle yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Kılıçdaroğlu seçim yasağını hiçe saydı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA