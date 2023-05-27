Kemal Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğnedi! CHP’liler üzerinden SMS’li propaganda

Türkiye, sadece saatler sonra tarihinin en önemli seçimini yapmak için sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında Başkan Erdoğan'dan 2,5 milyon oydan fazla fark yiyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura saatler kala bir kez daha hukuğu hiçe sayarak kuralları çiğnedi.

SEÇİM YASAKLARINI HİÇE SAYDI PROPAGANDA SMS'İ GÖNDERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00'de başlayan seçim yasaklarını umursamayarak CHP'li isimler üzerinden gönderdiği SMS ile seçim propagandası yaptı.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın adıyla Bursalılara SMS ile çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Değerli İnegöllüler, 13. Cumhurbaşkanını seçerken, İnegöl için de karar vereceksin. 6 ay içinde İngeöl'ü il yapacağım" vaadinde bulundu.

Aynı Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesinde de propaganda yasağını delerek sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı.