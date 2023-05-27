Başkan Erdoğan akşam namazı için Eyüp Sultan Camii’nde! Yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı

14 MAYIS'TA AYASOFYA 28 MAYIS'TA EYÜP SULTAN

Öte yandan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim çalışmalarını noktaladıktan sonra da akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gitmiş, burada da dualar ve tekbirlerle kaşılanmıştı.