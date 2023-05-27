27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozulan dengesi canlı yayında patlak verdi! Başkan Erdoğan'a oy verenleri skandal sözlerle itham etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozulan dengesi canlı yayında patlak verdi! Başkan Erdoğan'a oy verenleri skandal sözlerle itham etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bozulan dengesi canlı yayında patlak verdi! Başkan Erdoğan’a oy verenleri skandal sözlerle itham etti

Kandil'in gölgesindeki 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a oy veren tabana skandal sözlerle seskendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Erdoğan'a oy vermenin günah olduğu söyleyecek kadar ileri gitti. Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes." diye konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı. Sandıktan Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan ezici farkla üstün çıktı.

Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimler öncesinde söylem değişikliğine gitti. İlk tur öncesinde terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde 'milliyetçi' kılığa büründü.

Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef aldı: Erdoğan'a oy verenler yapmayın etmeyin günaha girmeyin

Akşam saatlerinde Fox TV canlı yayınına konuk olan CHP lideri, bir de seçim fetvası verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermenin 'günah' olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu vermeli." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun terör güzellemesi hafızalarda KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖR GÜZELLEMESİ HAFIZALARDA
Böyle dönüş görülmedi! BÖYLE DÖNÜŞ GÖRÜLMEDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA