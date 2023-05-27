Kemal Kılıçdaroğlu’nun bozulan dengesi canlı yayında patlak verdi! Başkan Erdoğan’a oy verenleri skandal sözlerle itham etti

Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu vermeli." diye konuştu.

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