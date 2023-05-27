Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozulan dengesi canlı yayında patlak verdi! Başkan Erdoğan'a oy verenleri skandal sözlerle itham etti
Kandil'in gölgesindeki 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a oy veren tabana skandal sözlerle seskendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Erdoğan'a oy vermenin günah olduğu söyleyecek kadar ileri gitti. Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes." diye konuştu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı. Sandıktan Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan ezici farkla üstün çıktı.
Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimler öncesinde söylem değişikliğine gitti. İlk tur öncesinde terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde 'milliyetçi' kılığa büründü.
Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef aldı: Erdoğan'a oy verenler yapmayın etmeyin günaha girmeyin
Akşam saatlerinde Fox TV canlı yayınına konuk olan CHP lideri, bir de seçim fetvası verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermenin 'günah' olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu vermeli." diye konuştu.
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