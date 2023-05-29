28 Mayıs Pazar 2023 Başkan Erdoğan oy oranları... Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları!
Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gidecek. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları için araştırmalar şimdiden başladı. 28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi tamamlandıktan hemen sonra sandıklar açılarak oy sayma işlemleri başlayacak. Detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu anlık takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları!" araştırmalarına başladı. 28 Mayıs günü oyların sayılmaya başlamasıyla birlikte sonuçları anlık, adım adım haberimizden takip edebilirsiniz...
28 MAYIS PAZAR BAŞKAN ERDOĞAN OY ORANI!
Yarın oy verme işlemi bittiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
İLK TURDA KİM KAÇ OY ALDI?
OYLAR VERME SAATLERİ 2023
Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
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