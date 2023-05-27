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Son dakika | Bakan Bozdağ Kılıçdaroğlu'nun "teröristbaşı ile görüşme" sözlerini yalanladı: İddialar PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemek için

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Son dakika | Bakan Bozdağ Kılıçdaroğlu’nun teröristbaşı ile görüşme sözlerini yalanladı: İddialar PKK’nın Kılıçdaroğlu’na desteğini gizlemek için

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.

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