Kandil’in desteği ile seçime giren 8’li koalisyona Sinan Oğan’dan yaylım ateşi: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir

Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararını almamızda seçim öncesi Akşener'e, Muharrem İnce'ye ve bize yapılanların çok etkisi var. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler ve bununla dedikleri şu "Çekilin". Utanmasalar "Sayın Erdoğan sen de çekil" diyecekler. Bu linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım.

Seçim öncesi kalp yapıyordunuz şimdi linç yapıyorsunuz. Fikrime katılmayabilirsiniz ama saygı göstermek zorundasınız. Şartlarınızı bir önünüze koyun düşünün ve deyin ki "Millet neden bizi tercih etmiyor" diye bir düşünün.