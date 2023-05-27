Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı! En yüksek katılıma sahip il hangisi? Başkan Erdoğan en çok oyu hangi ilden aldı?

Seçimlerde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. Böylece seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY DAĞILIMI

Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849, Muharrem İnce 235 bin 783, Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178, Sinan Oğan ise 2 milyon 831 bin 239 oy aldı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,52, İnce'nin oy oranı yüzde 0,43, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,88, Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5,17 oldu.